Напишите сочинение про юбилей школы!школе 50 лет! помогит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Для одних школа это место, где получают знания, для других дом. Вот для меня школа - дом. Сюда я хожу каждый день учиться и общаться с ровесниками, здесь мне хорошо, меня окружают забота и внимание, сюда тянет как в родной дом. Сегодня моей школе исполняется 50 лет. За это время её стены многое поведали. В нашей школе есть всё необходимое для учёбы: оборудованные классы, учебники, литература, спортзал со спортивным инвентарём. Я поздравляю свою любимую школу с юбилеем! Желаю ей существовать ещё много лет, выпускать из своих стен достойных, высокообразованных граждан нашего общества. Когда я окончу школу, буду с радостью вспоминать эти прекрасные годы, своих учителей.