напишите сочинение-рассуждение на тему "что такое сочувствие"

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Что такое сочувствие ? Каждый поймёт по разному .Но лично для меня это проявление жалости и сострадания к кому либо.Однажды когда я шла по улице я увидела маленького ребёнка .Он был весь в слезах я у него спросила чего ты плачешь ? В ответ я услышала я хочу взять себе бездомную собачку , а мама не разрешает. Значит можно сказать что мальчик тоже проявил сочувствие к щенку . И так я пришла к выводу что сострадание очень важна для жизни человека ведь без него все люди были бы черствые и злые. сострадание, сочувствие-это те качества, которыми обладает далеко не каждый человек, но так или иначе они возникают у любого человека на протяжении всей жизни. Вызываются они ситуацией, которая кажется нам жалостливой, грустной и возникает желание помочь человеку. Ситуации эти различны, они могут касаться любой сферы, любого периода жизни и по значимости могут быть либо мелкими либо достаточно серьезными. В любом случае, если у человека возникает чувство сострадания, значит он хочет и готов помочь.. . Так, например, мать, видя своего ребенка плачущим, хочет обнять его, поцеловать и сказать, какой он хороший.... Так же, видя искалеченного человека, просящего милостыню, перед нами стоит выбор-помесь ему или нет. Выбор за каждым. Один пройдет мимо и даже не обратит внимания на калеку.. другой же даст немного денег или кусок хлеба.. . Почему чувство сострадания дано не каждому? говорит ли это о врожденной агрессии или злобе и инфантильности? и да, и нет.. . нельзя сказать однозначно что те люди, которым не свойственно переживать за других, сочувствовать жесткие и бездушные. скорее всего, эти люди просто сдержанны в своих чувствах или они обладают другими качествами. говоря о том, нужно ли человеку сострадание, можно сказать, что оно нужно как толчок к взаимопомощи, к поддержке. Не стоит быть равнодушными к людям, которые оказались в беде или переживают не лучшие времена своей жизни. Быть может, именно ваша рука помощи, ваше доброе слово просветит и поможет ближнему.