Напишите сочинение рассуждение

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СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ НА ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ ТЕМУ ПО ВЫСКАЗЫВАНИЮ М.Е.САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА: ''МЫСЛЬ ФОРМИРУЕТ СЕБЯ БЕЗ УТАЙКИ, ВО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ; ПОЭТОМУ-ТО ОНА ЛЕГКО НАХОДИТ И ЯСНОЕ ДЛЯ СЕБЯ ВЫРАЖЕНИЕ. И СИНТАКСИС, И ГРАММАТИКА, И ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ОХОТНО ЕЙ ПОВИНУЮТСЯ'' (текст Г. Бакланова) Смысл высказывания Салтыкова-Щедрина я понимаю так: предложения, построенные по законам грамматики и оформленные на письме с соблюдением пунктуационных правил, являются средством выражения мысли. Докажу это на примерах из текста Г. Бакланова. Во-первых, автор использует неполное предложение, состоящее всего из двух слов "Как тихо!" (предложение 31), таким образом очень кратко передавая своё удивление и восхищение из- за такой неожиданно услышанной тишины. Во-вторых, в предложении 28 встречаю такой пунктуационный знак как двоеточие. Оно имеет своё определенное "назначение" в тексте: разделяет два простых предложения в составе сложного и указывает на то, что одно из них поясняет другое. Таким образом, прав был русский писатель Салтыков-Щедрин, утверждавший: "Мысль формирует себя без утайки, во всей полноте; поэтому-то она легко находит и ясное для себя выражение. И синтаксис, и грамматика, и знаки препинания охотно ей повинуются".