Напишите список тех людей кто составляет ваше родство.

Обществознание
Напишите список тех людей кто составляет ваше родство.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родственников пиши вот так..............
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