Найдите значение выражения 6,2y минус 2,4y минус 3,2y при том что игрек равен 0.67

Математика
Найдите значение выражения 6,2y минус 2,4y минус 3,2y при том что игрек равен 0.67
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,2у-2,4у-3,2у=6,2*0,67-2,4*0,67-3,2*0,67=4,154-1,608-2,144=0,402
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