Найдите значение выражения 6,2y минус 2,4y минус 3,2y при том что игрек равен 0.67
Математика
Найдите значение выражения 6,2y минус 2,4y минус 3,2y при том что игрек равен 0.67
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,2у-2,4у-3,2у=6,2*0,67-2,4*0,67-3,2*0,67=4,154-1,608-2,144=0,402
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