Для каждого подвида социальных конфликтов привести исторический пример по длит??льности: долгосрочные,краткосрочные,разовые,затяжные,повторяющиеся по объему глобальные,национальные,локальные,региональные,групповые,личные по ...

Обществознание

Для каждого подвида социальных конфликтов привести исторический пример по длит??льности: долгосрочные,краткосрочные,разовые,затяжные,повторяющиеся по объему глобальные,национальные,локальные,региональные,групповые,личные по источнику вдохновения объективные,субъективные,ложные по используемым средствам насильственные ненасильственные по форме внутренние внешние по влиянию на ход развития общества прогрессивные регрессивные по характеру развития преднамеренные спонтанные по сферам общественной жизни экономические политические этнические семейно-бытовые по типу отношений индивидуально-психологический,социально-психологический,социальный

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