Напишите сочинение на тему что я люблю на подобие этого расказа
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Напишите сочинение на тему что я люблю на подобие этого расказа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю летом лежать на траве,смотря верх на небо.И ждать когда тебя позовут на шашлык.Я люблю вместе с семьёй ездить на дачу.Гулять по саду, с мамой и папой.Я люблю когда папа кружит меня высоко высоко.А мама волнуясь за меня говорит, "Поосторожней!" но сама знает что папа меня не когда не уронет!
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