Чтобы сделать браслет на обхват 15 см, нужно взять примерно 22 грамма металла. Сколь??о примерно нужно граммов металла на обхват в 56 см?

Математика

Чтобы сделать браслет на обхват 15 см, нужно взять примерно 22 грамма металла. Сколь??о примерно нужно граммов металла на обхват в 56 см?

Автор: Гость