Чтобы сделать браслет на обхват 15 см, нужно взять примерно 22 грамма металла. Сколь??о примерно нужно граммов металла на обхват в 56 см?

Математика
Чтобы сделать браслет на обхват 15 см, нужно взять примерно 22 грамма металла. Сколь??о примерно нужно граммов металла на обхват в 56 см?
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Гость:
У меня получилось 82,13, но я не уверена.
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