Чем разлечались Италия и Древния Греция

История
Чем разлечались Италия и Древния Греция
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 ОНИ ОТЛИЧАЛИСЬ КЛИМАТОМ И  ЗАНЯТИЯМИ  МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.
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