Чем разлечались Италия и Древния Греция
История
Чем разлечались Италия и Древния Греция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОНИ ОТЛИЧАЛИСЬ КЛИМАТОМ И ЗАНЯТИЯМИ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На поверхности воды плавает шар из неизвестного материала. Если надавить на него ??низ с силой F , то шар окажется погруженным в воду ровно наполов...
Математика
Составь уравнения и запиши его, Разность числа 16 и задуманного числа равна разнос??и чисел 47 и 40. Наиди задуманное число. Объясни способ решения...
Русский язык