Пете и вове надо повесить 3 скворечника,на 3 дерева.На Кажись дом дереве должен бы??ь по скаоречнику? Сколько способов
Математика
Пете и вове надо повесить 3 скворечника,на 3 дерева.На Кажись дом дереве должен бы??ь по скаоречнику? Сколько способов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-1 скворечник а-1 дерево В-2 скворечник в-2 дерево С-3 скворечник с-3 дерево А-а А-в А-с В-а В-в В-с С-в С-а С-с Всего 9 способов
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