Пете и вове надо повесить 3 скворечника,на 3 дерева.На Кажись дом дереве должен бы??ь по скаоречнику? Сколько способов

Математика

Пете и вове надо повесить 3 скворечника,на 3 дерева.На Кажись дом дереве должен бы??ь по скаоречнику? Сколько способов

Автор: Гость