Узнайте высоту этой птицы и выразите полученный ответ в метрах 0,32дм+4дм8см+70см п??жалуйста с объяснением

Математика

Узнайте высоту этой птицы и выразите полученный ответ в метрах 0,32дм+4дм8см+70см п??жалуйста с объяснением

Автор: Гость