Узнайте высоту этой птицы и выразите полученный ответ в метрах 0,32дм+4дм8см+70см п??жалуйста с объяснением
Математика
Узнайте высоту этой птицы и выразите полученный ответ в метрах 0,32дм+4дм8см+70см п??жалуйста с объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32дм=320см 4дм8см=48см 320+48+70=438см 438см=4м3дм8см
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