Значение в природе: Черного моря и Азовского моря
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Значение в природе: Черного моря и Азовского моря
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшая глубина чорного моря 2210 а глубина азовского моря наибольшая глубина 13 м
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