Батирлик,ерлик тура ты Макал матин
Қазақ тiлi
Батирлик,ерлик тура ты Макал матин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Батыр туса, ел ырысы Жаңбыр жауса,ел ырысы. Көз қорқақ,қол батыр. Ерлік білектен емес жүректен
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