Батирлик,ерлик тура ты Макал матин

Қазақ тiлi
Батирлик,ерлик тура ты Макал матин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Батыр туса, ел ырысы Жаңбыр жауса,ел ырысы. Көз қорқақ,қол батыр. Ерлік білектен емес жүректен
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