373 упражнение помогите пожалуйста
Русский язык
373 упражнение помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Части речи - существительное(по команде, воробья, семья, зарядку, ножки, пружинки, урок, с разминки), глагол(делает, начинается), наречие(строго), прилагательное(воробьиная, маленькой).
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