Прочитайте допишите окончания имен прилагательных Запишите отгадки к загадкам
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Прочитайте допишите окончания имен прилагательных Запишите отгадки к загадкам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тёмном уголке живёт шёлковую нить прядет паук на шесте весёлый дом с круглым маленьким окном скворечник
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