Прочитайте допишите окончания имен прилагательных Запишите отгадки к загадкам

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Прочитайте допишите окончания имен прилагательных Запишите отгадки к загадкам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тёмном уголке живёт шёлковую нить прядет  паук на шесте весёлый дом с круглым маленьким окном скворечник 
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