НАПИШИТЕ СРОЧНО СООБЩЕНИЕ СНЕГУРОЧКА В МУЗЫКЕ ДАЮ 35 БАЛЛОВ ПЖ

Литература
НАПИШИТЕ СРОЧНО СООБЩЕНИЕ СНЕГУРОЧКА В МУЗЫКЕ ДАЮ 35 БАЛЛОВ ПЖ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образ Сненурочки встречается не только в народных сказках, а также используется композиторами. Опера Н.А.Римского-Корсакова (1881 г) по одноименной пьесе А.Островского " Снегурочка" основанная на народных сказках, песнях, преданиях и легендах,  выражает представления драматурга о природе женских характеров, чувств, о смысле любви.  Снегурочка – дочь Весны-Красны и Деда Мороза. Она томится в одиноком тереме отца. Ее светлая душа стремится в мир людей. Мороз переживает за свою дочь – ведь она может влюбиться! Тогда огонь любви растопит ее сердце и девушка погибнет… Тем не менее, Снегурочка очутилась среди людей. Она увлечена этим миром, и ей все кажется чудным. Вдруг она слышит песни пастуха Леля. Но Лелю не по душе Снегурочка. Красавица Купава жалеет Снегурочку. Близится свадьба Купавы с Мизгирем. На празднике жених впервые видит Снегурочку. Красота молодой девицы поражает его сердце. Мизгирь бросает Купаву и признается в любви Снегурочке. Невеста решает утопиться, но Лель отговаривает ее. Народ с укором говорит о поступке жениха и предлагает Купаве пойти к царю Берендею, чтобы рассказать о случившемся. Разгневанный царь сменяет гнев на милость, когда впервые видит Снегурочку. Берендей мечтает о том, что Снегурочка смягчит непреклонность и гнев бога Ярилы. И вот, в Ярилин день царь решает обвенчать всех влюбленных в своем царстве. Мизгирь просит у Берендея благословения на союз со Снегурочкой. Он обещает, что его любовь сможет разжечь чувственный огонь в сердце девушки. Но душа Снегурочки уже познала первые чувства. Ими стала ревность: жгучий укол в груди почувствовала девушка, когда увидела объятия Леля и Купавы… И тем не менее искренность Мизгиря трогает сердце Снегурочки и она открывается для нежного чувства. Ее руки раскрываются для объятий, Мизгирь просит Берендея благословить их. Но вдруг яркий солнечный луч падает на новоиспеченную невесту: Снегурочка тает. Мизгирь, не выдержав такой утраты, бросается в пруд. Яркое солнце восходит на небосводе. Ничто не может помешать ему, ведь череда времен года неизменна… В опере противопоставлены два мира — реальный и фантастический, олицетворяющий, по словам композитора, «вечные, периодически выступающие силы природы»
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Здравствуйте помогите пожалуйста делать задание очень прошу вас помогать
Ответить
Окружающий мир
Какие животные обитают в африке
Ответить
Математика
Помогите решить и правильно записать 9х+х-9х=5 Заранее спасибо за помощь!
Ответить
Русский язык
Разбор по русскому языку слово "издавали" под цифрой 3
Ответить
Математика
Запиши все двузначные числа,в которых количество единиц в 3 раза больше количеств?? десятков
Ответить