НАПИШИТЕ СРОЧНО СООБЩЕНИЕ СНЕГУРОЧКА В МУЗЫКЕ ДАЮ 35 БАЛЛОВ ПЖ

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Образ Сненурочки встречается не только в народных сказках, а также используется композиторами. Опера Н.А.Римского-Корсакова (1881 г) по одноименной пьесе А.Островского " Снегурочка" основанная на народных сказках, песнях, преданиях и легендах, выражает представления драматурга о природе женских характеров, чувств, о смысле любви. Снегурочка – дочь Весны-Красны и Деда Мороза. Она томится в одиноком тереме отца. Ее светлая душа стремится в мир людей. Мороз переживает за свою дочь – ведь она может влюбиться! Тогда огонь любви растопит ее сердце и девушка погибнет… Тем не менее, Снегурочка очутилась среди людей. Она увлечена этим миром, и ей все кажется чудным. Вдруг она слышит песни пастуха Леля. Но Лелю не по душе Снегурочка. Красавица Купава жалеет Снегурочку. Близится свадьба Купавы с Мизгирем. На празднике жених впервые видит Снегурочку. Красота молодой девицы поражает его сердце. Мизгирь бросает Купаву и признается в любви Снегурочке. Невеста решает утопиться, но Лель отговаривает ее. Народ с укором говорит о поступке жениха и предлагает Купаве пойти к царю Берендею, чтобы рассказать о случившемся. Разгневанный царь сменяет гнев на милость, когда впервые видит Снегурочку. Берендей мечтает о том, что Снегурочка смягчит непреклонность и гнев бога Ярилы. И вот, в Ярилин день царь решает обвенчать всех влюбленных в своем царстве. Мизгирь просит у Берендея благословения на союз со Снегурочкой. Он обещает, что его любовь сможет разжечь чувственный огонь в сердце девушки. Но душа Снегурочки уже познала первые чувства. Ими стала ревность: жгучий укол в груди почувствовала девушка, когда увидела объятия Леля и Купавы… И тем не менее искренность Мизгиря трогает сердце Снегурочки и она открывается для нежного чувства. Ее руки раскрываются для объятий, Мизгирь просит Берендея благословить их. Но вдруг яркий солнечный луч падает на новоиспеченную невесту: Снегурочка тает. Мизгирь, не выдержав такой утраты, бросается в пруд. Яркое солнце восходит на небосводе. Ничто не может помешать ему, ведь череда времен года неизменна… В опере противопоставлены два мира — реальный и фантастический, олицетворяющий, по словам композитора, «вечные, периодически выступающие силы природы»