Напишите умоляю сочинение на Казахском на тему Валюта Прошу 5 предложений
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Напишите умоляю сочинение на Казахском на тему Валюта Прошу 5 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қазақстанда ақша валютасы кең етек алған. Валютаның яғни ақша айналымының көптеген түрлері бар.Ертеде казактарда акша таңбасында атақты адамдардың суреті болған. Қазіргі кезде ел орамы здания орналасқан БӘЙТЕРЕК атты монументтің жəне елбасымыз другой колы белгіленген
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