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Разложите на множители : 4а²-b²
Алгебра
Разложите на множители : 4а²-b²
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Гость:
(2а - b)(2a + b) по формуле разложения
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