Сделай звукобуквенный разбор слова.вдруг,язык.

Русский язык
Сделай звукобуквенный разбор слова.вдруг,язык.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вдруг  1) в -(в) глухой мягкий  2)д-(д) твердый звонкий  3)р-(р) звонкий твердый  4) у-(у) твердый мягкий  5) г-(к) мягкий глухой  Вдруг- 5 букв,5 звуков 4 согласных , 1 гласная
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