Сделай звукобуквенный разбор слова.вдруг,язык.
Русский язык
Сделай звукобуквенный разбор слова.вдруг,язык.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вдруг 1) в -(в) глухой мягкий 2)д-(д) твердый звонкий 3)р-(р) звонкий твердый 4) у-(у) твердый мягкий 5) г-(к) мягкий глухой Вдруг- 5 букв,5 звуков 4 согласных , 1 гласная
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