Сделайте грамматический разбор (указать главное и зависимое слово стрелочкой и у??азать что это (дополнение определение или обстоятельство) у словосочетания: склон цунами. Пожалуйста помогите!!!

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Сделайте грамматический разбор (указать главное и зависимое слово стрелочкой и у??азать что это (дополнение определение или обстоятельство) у словосочетания: склон цунами. Пожалуйста помогите!!!

Автор: Гость