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Что значит сад полыхает
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Что значит сад полыхает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сад полыхает, образное выражение Сад цветет,расцветает,пахнет , красуется
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