Сочинение Хотел бы ты быть космонавтом?Почему? (Даю 20 баллов)
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Сочинение Хотел бы ты быть космонавтом?Почему? (Даю 20 баллов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Космонавт это очень сложная професия.И я мечьа с детства стать космонавтом мне казалось что это очень просьо путешевствовать в ракете.На самом деле это очень сложно и ответсьвенно.
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