Какое предложение соответствует изображенной ниже схеме? —·—·—·— ======= ~~~~~ _______ А Поднялась за рекой большая тёмная туча. Б На землю лёг густой туман. В В ветвях сосен мелькает пушистый хвост. Г Мокрые птенчики выгл...
Русский язык
Какое предложение соответствует изображенной ниже схеме? —·—·—·— ======= ~~~~~ _______ А Поднялась за рекой большая тёмная туча. Б На землю лёг густой туман. В В ветвях сосен мелькает пушистый хвост. Г Мокрые птенчики выглядывают из скорлупок. Найди предложение, в котором правильно поставлены запятые. А В лесу растут сосны, пихты, ели. Б В небе сияет солнце а на земле гуляет ветер. В В нашей реке водятся окуни, лещи, и ерши. Г Орёл взмахнул крыльями, и поднялся с дерева.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Б ( соответствует предложение схеме.) 2. А( правильно поставлены запятые.)
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