Надо подобрать проверочные слова и объяснить выбор букв. сапог,малыш,властные,снежинки,с вещами,зерновой,хвалить,стеклянная.

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Надо подобрать проверочные слова и объяснить выбор букв. сапог,малыш,властные,снежинки,с вещами,зерновой,хвалить,стеклянная.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сапог-сапоги, малыш - малыши, властные- власть, снежинки - снег ( ж и г чередующиеся согл.) , с вещами- вещь , зерновой - зерно, хвалить - хвалит , стеклянная - .
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