Английский Read and write what Susan did and didn't do yesterday.Помогите пожалуйста.
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Английский Read and write what Susan did and didn't do yesterday.Помогите пожалуйста.
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Гость:
Прочитайте и напишите, что Сьюзан делал и чего не делала вчера
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