Животные у которых тело покрыто сухими чешуйками.Эти животные ползают, откладыва??т яйца. Что это за животное?

Окружающий мир

Животные у которых тело покрыто сухими чешуйками.Эти животные ползают, откладыва??т яйца. Что это за животное?

Автор: Гость