Животные у которых тело покрыто сухими чешуйками.Эти животные ползают, откладыва??т яйца. Что это за животное?

Окружающий мир
Животные у которых тело покрыто сухими чешуйками.Эти животные ползают, откладыва??т яйца. Что это за животное?
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Гость:
Крокодилы,змеи,и всё
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