Помогите решить эти задачи по физике
Физика
Помогите решить эти задачи по физике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант 1 1) U=3/2YRT U=3/2*10*8,31*300=37395Дж 2) А=РV=YRT=m/M*RT A=0,28/0,028*-8,31*373=30996,3L;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Велосипедист проехал 18 км с определённой скоростью ,а оставшиеся 6 со скоростью на 6 км \ч меньшей первоначальной . Найдите скорость велосипедиста...
Физика
Металлический шарик падает без начальной скорости с высоты h=20м на доску и отскакиевает от нее . Модуль скорости движения шарика в момент касания ...
Математика
В коробке было 50 кусочков сахара для чая каждый день семья берет 10 кусочков сахара сколько кусочков сахара останется в коробке через 2 дня
Русский язык
Синонимы словам огромный, неведомый, разговаривать,бесценный, думать, постоянно, ??айный, современный, родной.
Математика