Велосипедист проехал 18 км с определённой скоростью ,а оставшиеся 6 со скоростью на 6 км \ч меньшей первоначальной . Найдите скорость велосипедиста на втором участке пути, если на весь путь он затратил 1,5 ч
Алгебра
Велосипедист проехал 18 км с определённой скоростью ,а оставшиеся 6 со скоростью на 6 км \ч меньшей первоначальной . Найдите скорость велосипедиста на втором участке пути, если на весь путь он затратил 1,5 ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть велосипедист проехал первый участок пути со скоростью Х км/ч , тогда второй участок пути он проехал со скоростью (Х–6) км/ч. Следовательно на первый участок он потратил 18/Х ч, а на второй участок 6/Х-6 ч, затратив на весь путь 1,5 часа, что равно 3/2 ч. 18/Х + 6/Х-6 = 3/2 (Приводим к общему знаменателю) 36Х–216+12Х=3Х2–18Х (Переносим все в одну сторону) 3Х2–18–36Х+216–12Х=0 3Х2-66Х+216=0 (сокращаем на три) Х2–22Х+72=0 По теореме Виета: Х1+Х2=22 Х1Х2=72 Х1=4-не соответствует условию задачи. Х=18 Второй участок пути=18-6=12км/ч. я думаю так
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