Пользуясь формулой y=0,5x-4 определи: y, если x= 0; 15,6; -12,8
Математика
Пользуясь формулой y=0,5x-4 определи: y, если x= 0; 15,6; -12,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При х=0 у=-4; при х=15,6 у=0,5*15,6-4=7,8-4=3,8; при х=-12,8 у=-12,8*0,5-4=-6,4-4=-10,4.
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