Для занятий по физкультуре школа приобрела 32 больших мяча и 16 маленьких в сетках по 8 мячей в каждой. сколько всего сеток с мячями приобрела школа? реши задачу 2 сбособами , записав решение выражением
Математика
Для занятий по физкультуре школа приобрела 32 больших мяча и 16 маленьких в сетках по 8 мячей в каждой. сколько всего сеток с мячями приобрела школа? реши задачу 2 сбособами , записав решение выражением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ 32+16=48(мяч) всего 48/8=6(сет) ответ всего приобрели 6 сеток
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