Для занятий по физкультуре школа приобрела 32 больших мяча и 16 маленьких в сетках по 8 мячей в каждой. сколько всего сеток с мячями приобрела школа? реши задачу 2 сбособами , записав решение выражением

Математика

Для занятий по физкультуре школа приобрела 32 больших мяча и 16 маленьких в сетках по 8 мячей в каждой. сколько всего сеток с мячями приобрела школа? реши задачу 2 сбособами , записав решение выражением

Автор: Гость