Происхождение слов невеста, колесо белье, наградить, наперсток
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Происхождение слов невеста, колесо белье, наградить, наперсток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Невеста-девушка или женщина, вступающая в брак наградить-выдать награду кому-либо наперсток-твердый колпачек,надеваемый на палец для защиты от укола иглой при шитье
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