В магазин привезли 240 курток.Часть курток продали в первый же день,на следующий де??ь продали ещё 25 курток.После того осталось продать в 3 раза больше курток,чем продали за 2 дня.Сколько курток продали в первый день?

Математика

В магазин привезли 240 курток.Часть курток продали в первый же день,на следующий де??ь продали ещё 25 курток.После того осталось продать в 3 раза больше курток,чем продали за 2 дня.Сколько курток продали в первый день?

Автор: Гость