В магазин привезли 240 курток.Часть курток продали в первый же день,на следующий де??ь продали ещё 25 курток.После того осталось продать в 3 раза больше курток,чем продали за 2 дня.Сколько курток продали в первый день?
Математика
В магазин привезли 240 курток.Часть курток продали в первый же день,на следующий де??ь продали ещё 25 курток.После того осталось продать в 3 раза больше курток,чем продали за 2 дня.Сколько курток продали в первый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25×3=75 - осталось 240-25-75=140 -продали в первый день .
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