Какой частоте колебаний камертон соответствует в воздухе звуковая волна длиной 34 см при скорости звука 340 м/с???? СРОЧНА ПЛИЗЗЗ

Физика
Какой частоте колебаний камертон соответствует в воздухе звуковая волна длиной 34 см при скорости звука 340 м/с???? СРОЧНА ПЛИЗЗЗ
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