Какой частоте колебаний камертон соответствует в воздухе звуковая волна длиной 34 см при скорости звука 340 м/с???? СРОЧНА ПЛИЗЗЗ

Физика

Какой частоте колебаний камертон соответствует в воздухе звуковая волна длиной 34 см при скорости звука 340 м/с???? СРОЧНА ПЛИЗЗЗ

Автор: Гость