Плиз 5,6,7,8,9!!!!Срочно!!!!!!!

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Плиз 5,6,7,8,9!!!!Срочно!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,7,8,9 где? 6 только на половину а задание 5 1) go 2) got up 3) was 4) will clean 5) makes
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