[20б.]Сочинение "боль и тоска в произведениях Чехова" Посоветуйте, что писать

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Рассказы Чехова таят в себе огромный смысл, отличаясь от остальных четкостью и лаконичностью, неся в себе определенный моральный вывод. Примером такого рассказа может считаться его рассказ “Тоска”. Это рассказ о сытых, равнодушных людях, считающих себя классом выше, неспособных понять, пожалеть другого человека, поддержать его дружеской мягкой и доброй улыбкой, чуждых к отзывчивости и состраданию. Главным героем рассказа является Иона Потапов — бедный извозчик, совсем недавно похоронивший своего сына, ищущий поддержки и понимания людей. Его горе трудно понять людям, у которых никогда не болело сердце и не немела душа. С какой доверчивой беззащитностью открывает старик Иона свою душу всем тем, кому в тот день нужен был извозчик. С какой детской открытостью пытается он увидеть в глазах ездоков огонек поддержки и сострадания. Но все его существо наталкивается на стену черствости, равнодушия и непонимания. В этом произведении мы чувствуем любовь Чехова к рядовым труженикам, подобным Иону Потапову. Рассказы Чехова одновременно ни о чем и обо всем. За мелочами обыденной жизни скрываются глубокие мысли автора. Чехов повествует нам о трудовом дне бедного труженика Иона Потапова. Работая кучером, он встречается с разными людьми и проводит с ними большую часть времени. Но заглянув в глубину строк, читатель может увидеть плачевное состояние души Иона. Не имея жены, потеряв сына, Потапов остался наедине со своей искалеченной душой, ноющей от тоски, и с лошадью. Тоска его поедает. В этом коротком рассказе Чехов рисует образ бездушного города с бездушными людьми. Город, где так много людей, но где ты духовно одинок. Четыре раза Потапов пытался завести разговор, четыре раза пытался рассказать о своем горе — о смерти сына. Ему хотелось, чтобы ему посочувствовали, пожалели. Однако его собеседников это не интересовало, они отнеслись равнодушно, безучастно к чужому горю. Иона не мог выговориться, а отсюда росла тоска, “тоска громадная, не знающая границ. Казалось, лопни грудь, вылейся из нее тоска, так она бы весь свет залила... ” Столкнувшись с проблемой одиночества в рассказе А. П. Чехова “Тоска”, хочется призвать человечество к доброте, милосердию, взаимопониманию. Равнодушие. Как часто мы забываем об обидах и горестях, принесенных самими нами нашим самым близким и родным людям. Ведь часто от нас так мало требуется: выслушать, сказать ласковое слово, улыбнуться. Что стоило героям рассказа “Тоска” проявить минимум ласки, сострадания и терпения, чтобы облегчить горе Ионе Потапову. В их душе стало бы намного светлее и чище, пойми они горе извозчика. Насколько же станет и наш мир светлее и лучше, когда нас, наконец, покинут сухость, черствость, равнодушие. В Тоске Чехов поднимает вечную проблему человечества — проблему общения друг с другом, равнодушия к горю и несчастью окружающих, проблему одиночества. Ощущение тоски и печали не покидает на протяжении чтения всего рассказа. Уже из названия рассказа понятно, что речь пойдет о грусти и боли. Начиная повествование, Чехов окутывает место действия, с которого начинается рассказ, дремотой; движение вокруг Ионы Потапова замедляется, и он погружается в свои мысли.