Помогите пожалуйста перевести на английский: Моя любимая игрушка ослик Иа. Мне п??дарили его когда мне было 2 года. У него чёрная грива. Хвост прикреплён розовым бантом. Сам он весь голубой. Он большой и мягкий. И у него груст...

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Помогите пожалуйста перевести на английский: Моя любимая игрушка ослик Иа. Мне п??дарили его когда мне было 2 года. У него чёрная грива. Хвост прикреплён розовым бантом. Сам он весь голубой. Он большой и мягкий. И у него грустные глаза. Когда мне грустно я беру ослика и обнимаю. Мы вместе грустим. И всё плохое настроение проходит.

Автор: Гость