Помогите пожалуйста перевести на английский: Моя любимая игрушка ослик Иа. Мне п??дарили его когда мне было 2 года. У него чёрная грива. Хвост прикреплён розовым бантом. Сам он весь голубой. Он большой и мягкий. И у него груст...

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Помогите пожалуйста перевести на английский: Моя любимая игрушка ослик Иа. Мне п??дарили его когда мне было 2 года. У него чёрная грива. Хвост прикреплён розовым бантом. Сам он весь голубой. Он большой и мягкий. И у него грустные глаза. Когда мне грустно я беру ослика и обнимаю. Мы вместе грустим. И всё плохое настроение проходит.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My favorite toy donkey Eeyore. I gave him when I was 2 years old. He has a black mane. The tail is attached pink bow. He himself was all blue. He is big and soft. And his sad eyes. When I'm sad I take the donkey and embrace. We grieve together. And all the bad mood passes.
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