Напишите уравнение реакции взаимодействия углеводорода бутен -1 с бромной водой. ??кажите тип реакции,дайте названия веществам
Химия
Напишите уравнение реакции взаимодействия углеводорода бутен -1 с бромной водой. ??кажите тип реакции,дайте названия веществам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакция присоединения и 1,2-дибромбутан(если там неразборчиво)
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