Среди пред­ло­же­ний 7—11 най­ди­те пред­ло­же­ния с обособ­лен­ным об­сто­я­те??ь­ством. На­пи­ши­те но­ме­ра этих пред­ло­же­ний. (1)Кин­тель уви­дел ма­лень­кую скри­пач­ку в по­след­ний день ав­гу­ста, когда шагал на рынок...

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Среди пред­ло­же­ний 7—11 най­ди­те пред­ло­же­ния с обособ­лен­ным об­сто­я­те??ь­ством. На­пи­ши­те но­ме­ра этих пред­ло­же­ний. (1)Кин­тель уви­дел ма­лень­кую скри­пач­ку в по­след­ний день ав­гу­ста, когда шагал на рынок за кар­тош­кой. (2)Спер­ва он услы­шал му­зы­ку. (3)У за­бо­ра за­бро­шен­ной строй­ки по­лу­коль­цом сто­я­ли ре­бя­та и взрос­лые, че­ло­век пят­на­дцать. (4)А на фоне тёмных и рва­ных афиш иг­ра­ла на скрип­ке де­воч­ка. (5)Од­но­го с Кин­те­лем воз­рас­та. (6)Она была то­нень­кая, кур­но­сая, с ко­рот­ки­ми и растрёпан­ны­ми, как у маль­чиш­ки, во­ло­са­ми. (7)Она по­ка­чи­ва­лась на за­го­ре­лых ногах, как на сте­бель­ках, за­дум­чи­во смот­ре­ла мимо людей и во­ди­ла смыч­ком. (8)У ног де­воч­ки, в пыль­ных по­до­рож­ни­ках, лежал скри­пич­ный фу­тляр, в от­ки­ну­той крыш­ке его белел бу­маж­ный лист. (9)На нем круп­но было на­пи­са­но: (10)"За­ра­ба­ты­ваю на скрип­ку". (11)На­вер­но, ны­неш­няя скрип­ка у де­воч­ки была чужая. (12)Или не очень хо­ро­шая. (13)Но даже на ней де­воч­ка иг­ра­ла вос­хи­ти­тель­но. (14)По край­ней мере, Кин­те­ля пе­чаль­ная и свет­лая му­зы­ка взяла в плен сразу же, и сама де­воч­ка — тоже. (15)Кин­тель смот­рел на юную скри­пач­ку, и серд­це у него за­хо­ди­лось в слад­кой тоске. (16)Было что-то уди­ви­тель­но милое в этой скри­пич­ной ме­ло­дии и в том, кто её играл, — в быст­рых тон­ких паль­цах, в дро­жа­нии волос, в за­дум­чи­вых гла­зах и стро­гих бро­вях. (17)И ещё была в де­воч­ке до­вер­чи­вая без­за­щит­ность и оди­но­че­ство. (18)А во­круг сто­я­ли люди. (19)Люди слу­ша­ли вни­ма­тель­но, и в скри­пич­ном фу­тля­ре ле­жа­ло уже не­ма­ло мятых бу­ма­жек. (20)У Кин­те­ля в кар­ма­не были лишь день­ги, ко­то­рые дал дед и ко­то­рые можно было тра­тить толь­ко на кар­тош­ку. (21)А будь у него свои день­ги — хоть сто руб­лей! — он тут же вы­ло­жил бы их в фу­тляр, к ногам де­воч­ки. (22)Хотя... по­смел бы он? (23)Все сразу на­ча­ли бы гля­деть на него. (24)И она по­смот­ре­ла бы — на не­лов­ко­го, стри­жен­но­го аре­стант­ским ёжиком, в мятой, узлом на пузе за­вя­зан­ной ру­баш­ке... (25)Он и так уже стоит здесь, на­вер­но, пол­ча­са, по­это­му все, ко­неч­но, до­га­да­лись о его за­во­рожённо­сти... (26)Кин­тель по­пя­тил­ся, чув­ствуя, как на­ли­ва­ют­ся теп­ло­той уши и щёки. (27)И пошёл, пошёл, не ре­ша­ясь огля­нуть­ся. (28)И долго ещё слы­шал скрип­ку...

Автор: Гость