Помогите пожалуйста с казкским нужно 2 пословицы и 2 поговорки на казкском
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста с казкским нужно 2 пословицы и 2 поговорки на казкском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поговорки: Брат брату пример, сестра – сестрице. – Ағаны көріп іні өсер, апаны көріп сіңлі өсер, Болезнь с ветром приходит, а с потом выходит. – Ауру желмен келiп, термен шығады. Пословицы: Богатство бедняка – его здоровье. – Жарлының байлығы – дененiң саулығы. Где-то, говорят, золота навалом, но родина лучше и без золота даром. – Пәлен жерде алтын бар, Өз жеріңдей қайда бар.
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