Розставте коефіцієнти методом електронного балансу: Cu+HNO3=Cu(NO3)2+No+H2O Cr2O3+HNO3+KOH=K2CrO4+KNO2+H2O Al+KMnO4+H2SO4=Al2(SO4)3+MnSO4+K2SO4+H2O4 FeS2+O2=Fe2O3+SO2
Химия
Розставте коефіцієнти методом електронного балансу: Cu+HNO3=Cu(NO3)2+No+H2O Cr2O3+HNO3+KOH=K2CrO4+KNO2+H2O Al+KMnO4+H2SO4=Al2(SO4)3+MnSO4+K2SO4+H2O4 FeS2+O2=Fe2O3+SO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O Cuo--- -2e-----Cu2+ восст.3 N5+----+3r------N2+окисл.2 2 Cr2O3+3HNO3+7KOH=2K2CrO4+3KNO2+5H2O 2Cr3+----- -6e-------Cr6+ восст.1 N5+------ +2e---------N3+окислит.3 3)-5Al+6KMnO4+24H2SO4=5Al2(SO4)3+6MnSO4+3K2SO4+24H2O Alo----- -6e-------2Al3+ восст.5 Mn7+-----+5e-------Mn2+окислит.6 4)- 4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2 Fe2+---- -2e-----2Fe3+ восст2 2Oo----- +4e---------2O2-окислит 1
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