Морфологический разбор числительного 45 градусов. Очень срочно нужно .Помогите пл??з

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Морфологический разбор числительного 45 градусов. Очень срочно нужно .Помогите пл??з
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сорок пять-имя числительное,сколько?,начальная форма -сорок пять,составное,количественное,именительный падеж,подлежащее.Но,надо иметь ввиду,что падеж и синтаксическая функция определяется только в контексте,то есть в предложении.
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