Морфологический разбор слово Желаю

Гость: Гость:

1)Желаю ( что делаю ?) - глагол . Обозначает действие предмета . 2 ) Нач . ф - Желать . 3) Пост. признаки : несовершенный вид , невозвратный . 4) Не пост. признаки : ед . ч , наст. время . 1 лицо . 5) Синтакс. роль - сказуемое