Морфологический разбор слово Желаю
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Морфологический разбор слово Желаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Желаю ( что делаю ?) - глагол . Обозначает действие предмета . 2 ) Нач . ф - Желать . 3) Пост. признаки : несовершенный вид , невозвратный . 4) Не пост. признаки : ед . ч , наст. время . 1 лицо . 5) Синтакс. роль - сказуемое
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