Реши задачу белочка зайчонок и оленёнок сделали лодку грузоподъемностью 30 килограммов масса белочки составляет 6% от массы зайчонка а масса зайчонка равна 3 25 с олененком могут ли они отправиться в путешествие по реке на свое...
Математика
Реши задачу белочка зайчонок и оленёнок сделали лодку грузоподъемностью 30 килограммов масса белочки составляет 6% от массы зайчонка а масса зайчонка равна 3 25 с олененком могут ли они отправиться в путешествие по реке на своей лодке если масса белочки равна 180 граммов
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Рриииииииотииттттттииииииииииититт
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