Реши задачу белочка зайчонок и оленёнок сделали лодку грузоподъемностью 30 килограммов масса белочки составляет 6% от массы зайчонка а масса зайчонка равна 3 25 с олененком могут ли они отправиться в путешествие по реке на свое...

Математика

Реши задачу белочка зайчонок и оленёнок сделали лодку грузоподъемностью 30 килограммов масса белочки составляет 6% от массы зайчонка а масса зайчонка равна 3 25 с олененком могут ли они отправиться в путешествие по реке на своей лодке если масса белочки равна 180 граммов

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