Помагите задачу Расстояние между алматы и Астаной равно 1400 км Из этих городов одн??временно навстречу друг другу выехали два легковых авмобиля . Они встретились через 7 часов. Один из них ехал со скоростью 110 км час. С какой...

Математика

Помагите задачу Расстояние между алматы и Астаной равно 1400 км Из этих городов одн??временно навстречу друг другу выехали два легковых авмобиля . Они встретились через 7 часов. Один из них ехал со скоростью 110 км час. С какой скоростью ехал другой легковой автомобиль

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