Помагите задачу Расстояние между алматы и Астаной равно 1400 км Из этих городов одн??временно навстречу друг другу выехали два легковых авмобиля . Они встретились через 7 часов. Один из них ехал со скоростью 110 км час. С какой...
Математика
Помагите задачу Расстояние между алматы и Астаной равно 1400 км Из этих городов одн??временно навстречу друг другу выехали два легковых авмобиля . Они встретились через 7 часов. Один из них ехал со скоростью 110 км час. С какой скоростью ехал другой легковой автомобиль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1400:7=200(км/ч) скорость сближения 200-110=90(км/ч)
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