Катер двигаясь против течения реки за 6 часов прошел 177.6 км
Математика
Катер двигаясь против течения реки за 6 часов прошел 177.6 км
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