Напишите уравнения реакций по данным схемам: 1. Al + O2 = 2. Ca + H2O = 3. Na2O + H2O = 4. NaOH + SO2 = 5. SO2 + H2O =
Химия
Напишите уравнения реакций по данным схемам: 1. Al + O2 = 2. Ca + H2O = 3. Na2O + H2O = 4. NaOH + SO2 = 5. SO2 + H2O =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 4Al + 3O2 = 2Al2O3 2. Ca + H2O = CaO+H2 3,4,5 не знаю(
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