Направление течения реки амазонка и конго
География
Направление течения реки амазонка и конго
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Это две самые большие реки в мире по годовому стоку. Питание и режим Конго и Амазонки имеют много общего. Реки экваториальные, как, Амазонка и Конго, имеют постоянный режим вследствие отсутствия сухого периода, хотя на них и влияют притоки с тропическим режимом. По полноводности Амазонка равна Конго. Они находятся на разных континентах, но в главном их географическое положение сходно: они текут в приэкваториальных областях. Обильные осадки выпадают практически на всей площади бассейна каждой реки. Бассейны у обеих рек большие. Оба эти условия и создают значительный сток. Но бассейн Амазонки превышает бассейн Конго почти вдвое, а сток почти впятеро. Посмотрев на климатические карты, убедимся, что в бассейне Амазонки осадков заметно больше. Причины этого (свободный доступ восточного, пассатного переноса с океана) при характеристике рек можно и не рассматривать, а принять как данное. Бассейны обеих рек довольно изометричны, то есть не вытянуты по длине. Но на физической карте бассейн Амазонки почти весь зеленый, то есть это низменность. С низменным рельефом бассейна Амазонки связано распространение по Амазонке приливной волны на 1400 км. А бассейн Конго, в основной своей части тоже равнинный, приподнят, к океану река спускается, образуя водопады. Это создает затруднения для судоходства. Между тем по Амазонке океанские суда заходят на 1700 км, до Манауса.
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