Напряжение в цепи переменного тока изменяется по закону u=280,cos=200пт.Чему равны амплитудное значение напряжения,циклическая частота,период и частота электромагнитный колебаний.Чему равна фаза колебаний и напряжение в момент ...
Физика
Напряжение в цепи переменного тока изменяется по закону u=280,cos=200пт.Чему равны амплитудное значение напряжения,циклическая частота,период и частота электромагнитный колебаний.Чему равна фаза колебаний и напряжение в момент времени 0,01 с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Амплитудное значение напряжения Um=280 В циклическая частота ω=200π рад/с ω=2πv частота v=ω/2π=100 Гц период Т=1/v= 0,01 с В момент времени 0,01 с фаза колебаний: 200π*0,01с=2π =6,28 рад u=280*cos2π = - 280 В
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