Напряжение в цепи переменного тока изменяется по закону u=280,cos=200пт.Чему равны амплитудное значение напряжения,циклическая частота,период и частота электромагнитный колебаний.Чему равна фаза колебаний и напряжение в момент ...

Физика

Напряжение в цепи переменного тока изменяется по закону u=280,cos=200пт.Чему равны амплитудное значение напряжения,циклическая частота,период и частота электромагнитный колебаний.Чему равна фаза колебаний и напряжение в момент времени 0,01 с

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