Помогите решить номер 264
Математика
Помогите решить номер 264
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При переводе в обыкновенную дробь получается 1/3
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