Найдите значение выражения корень из 128 делённая на корень 2
Математика
Найдите значение выражения корень из 128 делённая на корень 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень из 128 =корень из 16* корень из 4* корень из 2 корень из 128=4*2*корень из 2 (8*корень из 2)/корень из 2-8 ответ 8
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